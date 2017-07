En temps normal, sur terre battue, David Goffin (ATP 14) n’aurait fait qu’une bouchée du vétéran croate Ivan Dodic, 32 ans et descendu à la 412e place au ranking mondial. Mais, hier, à Umag, le joueur liégeois était loin de sa meilleure forme et s’est incliné en deux sets (7-5, 6-3) en un peu plus d’une heure et demie.

On se gardera de s’inquiéter de cette contre-performance. Faut-il rappeler que David disputait dans la station balnéaire croate son premier tournoi depuis sa blessure à la cheville de Roland-Garros, voici sept semaines. Il était clairement en manque de rythme.

On s’en était déjà rendu compte mercredi lors de son premier match face au Hongrois Attila Balasz. Ce fut encore plus flagrant, hier, face à Dodic.

Lent et hésitant dans ses déplacements, commettant un nombre inhabituel de fautes directes et en manque de confiance dans l’échange, le n°1 belge n’a jamais semblé dans le coup. Il s’est battu avec courage, est revenu de 5-3 à 5-5 dans le premier set et de 3-1 à 3-3 dans le second mais, in fine, il a logiquement cédé face à un adversaire bien mieux en jambes.

Poursuivre sa progression

Tout cela est évidemment normal. On ne retrouve pas son meilleur niveau d’un coup de baguette magique après une si longue absence. Il faut récupérer ses automatismes, vaincre une légitime appréhension dans les courses, reconquérir de la puissance athlétique et du souffle.

Tout cela prend du temps. Et c’est précisément pour opérer tous ces réglages que David avait programmé ce tournoi qui, initialement, n’était pas à son agenda. La semaine prochaine, il participera au tournoi de Gstaad, en Suisse, qui se dispute également sur terre battue.

Il tentera, lors de cet ATP 250, de poursuivre sa progression et, surtout, de faire le plein de confiance. Pour performer au plus haut niveau, le protégé de Thierry Van Cleemput a un besoin obligatoire d’être à la fois bien dans son corps et dans sa tête.

Et seul la patience va lui permettre de retrouver son état de forme d’avant l’accident de Roland-Garros. Heureusement, il reste plus d’un mois avant le début de l’US Open, son prochain véritable objectif.Miguel Tasso