David Goffin a annoncé mercredi mettre un terme à sa saison en raison de sa blessure au coude. Le Liégeois, 27e ans, 11e joueur du monde souffre d'un "oedème osseux", a-t-il révélé dans un communiqué.

David Goffin avait du faire l'impasse sur les tournois de Tokyo et Shanghai ces dernières semaines en raison d'une "intense douleur au coude droit. Cette douleur est apparue il y a déjà plusieurs semaines et elle s'est récemment aggravée. J'ai maintenant plus d'informations sur cette blessure qui s'avère être un oedème osseux. J'ai besoin d'au moins un mois pour récupérer, c'est pourquoi je suis triste d'annoncer que je dois mettre un terme à ma saison", a expliqué David Goffin, droitier.

Le numéro 1 belge achève ainsi son année 2018 et suivra donc quoiqu'il arrive le Masters à distance. Il doit également faire l'impasse notamment sur l'European Open à Anvers (du 15 au 21 octobre) et le Masters 1000 de Paris (29 octobre au 4 novembre).

David Goffin reste sur une saison sans titre majeur après une année 2017 marquée par deux succès à Tokyo et Shenzhen.

Après un 8e de finale à l'US Open début septembre, David Goffin avait été battu par le Britannique Andy Murray (6-3, 6-4) le 27 septembre au 2e tour précisément à Shenzhen en Chine (le Liégeois était exempté du premier) pour ce qui sera ainsi son dernier match de l'année 2018.

David Goffin avait ensuite renoncé à défendre son titre à Tokyo conquis l'an passé.