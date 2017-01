Malgré sa défaite 6-3, 6-2, 6-4 en quart de finale contre Grigor Dimitrov (ATP 15), David Goffin (ATP 11) pourrait fort bien rentrer dans le Top 10 du classement ATP pour la première fois de sa carrière au lendemain de l'Open d'Australie de tennis.

Le Liégeois n'a plus son sort dans sa raquette, mais il se trouve néanmoins en très bonne position. A la suite de la défaite de Jo-Wilfried Tsonga, mardi, en quart de finale contre Stan Wawrinka (ATP 4), il est même à l'heure actuelle 10e joueur mondial. "On verra. Ce serait super!", a reconnu le N.1 belge. "Je serais évidemment ravi si j'entrais dans le Top 10, mais ce n'est qu'un chiffre. Dix ou onze, lundi, je serai le même homme. On va essayer de continuer dans cette voie, même si ce n'était pas un objectif final."

Seuls Grigor Dimitrov et Roger Federer (ATP 17) peuvent encore venir gâcher la fête. Le Bulgare devra toutefois d'abord réussir à écarter, vendredi en demi-finale, un Rafael Nadal (ATP 9) déchaîné après ses victoires contre Alexander Zverev (ATP 24), Gaël Monfils (ATP 6) et Milos Raonic (ATP 3). Et le champion suisse, lui, devra carrément gagner le tournoi ! Ce n'est pas pour autant que David Goffin sera le premier supporter de l'Espagnol ou de Stan Wawrinka.

"Si Grigor ou Roger vient à gagner le tournoi, ou même quelqu'un d'autre, c'est qu'il le mérite", sourit-il. "Quand on gagne un Grand Chelem, c'est qu'on a sa place dans le Top 10."