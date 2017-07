David Goffin (N.1) a été éliminé en quarts de finale au tournoi de tennis ATP d'Umag, en Croatie, épreuve sur terre battue dotée de 482.060 euros, vendredi, pour son tournoi de rentrée après sa blessure à la cheville à Roland Garros il y a sept semaines.

Le numéro 1 belge, 14e joueur du monde, a en effet été battu en deux sets par le Croate Ivan Dodig, 412e mondial, ancien numéro 29 au classement ATP, 7-5, 6-3.

David Goffin avait déjà du sauver deux balles de set à 5-2 dans la première manche. Après avoir pris le service du Belge pour faire 4 à 2, Ivan Dodig a mené 5-2 héritant en effet de deux balles de set sur le service du Liégeois qui a fini par égaliser à 5 partout. Ce n'était que partie remise pour le Croate, qui empochait le premier set sur le service de Goffin (7-5 en 51 minutes).

Dans la seconde manche, David Goffin a du gommer un break (3-1) pour recoller à 3-2, mais Ivan Dodig, 32 ans, reprenait l'avantage à 5-3 pour servir pour le match, concluant à 6-3 en 1 heure et 32 minutes de jeu.

David Goffin, 26 ans, reprenait la compétition en Croatie. Il n'avait plus joué depuis le 2 juin et sa blessure à la cheville consécutive à une chute au 3e tour des Internationaux de France à Roland Garros contre l'Argentin Horacio Zeballos. La blessure l'avait contraint à l'abandon et forcé à renoncer à Wimbledon.

Désigné tête de série N.1 sur les bords de l'Adriatique où il était invité, David Goffin s'incline en quarts de finale, mais il gagnera tout de même une place au classement ATP lundi avec une 13e place en vue pour le Liégeois.

Ivan Dodig affrontera lui en demi-finale le vainqueur du quarts de finale entre l'Italien Fabio Fognini (N.3/ATP 27) et le Russe de 19 ans Andrey Rublev (ATP 74).