David Goffin est en train de vivre à Monte-Carlo exactement la semaine dont il a besoin pour retrouver son meilleur niveau et les victoires qui vont avec. Face à Roberto Bautista Agut jeudi, il a vécu deux matches : le premier où il a déroulé son tennis (6-4, 5-1 puis 5- 2 deux balles de match) et le second où il s’est imposé à la bagarre (7-5). Au final, il a encore pu engranger de la confiance et du temps sur le court en compétition : la combinaison parfaite.

(...)