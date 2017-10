David Goffin, 10e joueur mondial, entame l'European Open d'Anvers (dur/589.185 euros) dans la peau de la première tête de série du tournoi.

"Je vais tout donner devant mon public", a assuré le Liégeois de 26 ans lundi en conférence de presse. Exempté du premier tour, il rencontrera ensuite le vainqueur de la rencontre entre l'Allemand Florian Mayer (ATP 66) et l'Américain Frances Tiafoe (ATP 79).

L'année dernière, Goffin avait été battu en demi-finales par l'Argentin Diego Schwartzmann. Mais cette saison, 'la Goff' arrive à Anvers en grande forme. En effet, le droitier de Rocourt a remporté les tournois de Shenzhen et de Tokyo lors des trois dernières semaines.

"C'est vrai, je me sens très bien et j'ai confiance en mon tennis", a-t-il raconté. "Je suis ravi de pouvoir évoluer à la maison et je vais faire du mieux possible. Si j'ai des ambitions de titre? Je vais prendre match par match et d'abord me concentrer sur ma première rencontre."

Après ses deux sacres en Asie, le Belge a rapidement quitté le Masters 1000 de Shangahi la semaine dernière, battu au 2e tour par le Français Gilles Simon. Le Belge considère cette défaite comme un "accident de parcours". "La fatigue emmagasinée a quelque peu joué", a-t-il admis. "Ces dernières semaines ont été très intenses et je dois faire attention à ne pas me mettre dans le rouge. J'aurai complètement récupéré pour mon premier match à Anvers. Avec une participation possible aux Masters de Londres et la finale de la Coupe Davis, le mois de novembre va être très chargé. Mais je serai présent", a-t-il ponctué, rassurant.