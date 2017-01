Johan Van Herck ne confirme pas la décision, mais Arthur De Greef a été prié de rentrer en Belgique ce vendredi matin alors que David Goffin rentre, lui, samedi.

Et, selon nos informations, il ne jouera pas le match de Coupe Davis entre l’Allemagne et la Belgique (premier tour du groupe mondial), de vendredi à dimanche prochain, à Francfort. Jeudi soir encore, à Rennes, Johan Van Herck ne confirmait pas la décision. Mais on apprenait qu’Arthur De Greef, désigné comme cinquième joueur, reprenait un train pour rentrer dare-dare de Rennes ce vendredi matin. Arthur De Greef (ATP 142) a été éliminé au deuxième tour du challenger sur surface dure. Il s’est incliné après 2h20 de combat (6-7 (1), 6-4, 7-5) face au Français Paul-Henri Mathieu (ATP 75), ex-12e meilleur joueur mondial. Le Bruxellois a même bénéficié de trois balles de match. En principe, De Greef aurait dû enchaîner la semaine prochaine avec Quimper, où il figure d’ailleurs toujours sur la liste des inscrits. Il n’en sera donc rien.