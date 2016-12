Engagé, tout comme Arthur De Greef, au tournoi de tennis de Doha, au Qatar, David Goffin débutera son année 2017 par un premier tour contre le Néerlandais Robin Haase dans cette épreuve sur surface dure dotée de 1.237.190 dollars, qui débute lundi.

David Goffin, 11e joueur du monde et 4e tête de série, n'a joué qu'une seule fois sur le circuit jusqu'à présent contre Robin Haase, 29 ans, 59e mondial. C'était à Miami en 2013 et le Liégeois, 26 ans, s'était imposé 7-6 (7/4), 3-6 et 6-1.

En cas de succès, David Goffin sera opposé au deuxième tour soit à l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 42), soit à un joueur issu des qualifications.

C'est aussi contre un qualifié que Arthur De Greef jouera son premier tour. Le Bruxellois, 24 ans, 134e mondial, a en effet eu l'heureuse surprise de se voir attribuer une invitation pour rentrer directement dans le tableau final. S'il passe son premier tour, il pourrait retrouver au second le Chypriote Marcos Baghdatis (N.8/ATP 36), qui doit affronter lui aussi un joueur issu des qualifications pour commencer.

Andy Murray est tête de série N.1 du tournoi. L'Ecossais, numéro 1 mondial, a perdu vendredi face à Goffin en demi-finale du tournoi exhibition d'Abou Dhabi. Le Serbe Novak Djokovic, 2e mondial, est lui tête de série N.2 dans cet Open du Qatar.