Le Liégeois était très satisfait de sa performance du deuxième tour face à Robin Haase. Il sent qu’il est vraiment monté en puissance par rapport au premier tour et s’est rassuré sur sa condition physique.

Ce match était un bon test, êtes-vous satisfait de la manière dont vous l’avez passé ?

Oui, il y a eu des moments difficiles à gérer car il faut essayer de lui laisser le moins d’opportunités possibles, de l’enfoncer tout de suite sinon c’est vraiment Monsieur Opportunité qui va toujours chercher le petit coup qu’il faut, la défense ou la passing pour prendre le break ou le set comme dans la deuxième manche. Mais je savais que dans la durée face à lui ma constance a toujours payé.

Physiquement, on vous a senti plus à l’aise que lors de votre premier match…

Oui, j’étais plus à l’aise. J’ai pu bien gérer ce match, je bougeais beaucoup mieux qu’au premier tour, il faisait un peu moins chaud. C’est vrai que je suis rassuré, ça fait deux victoires ici et j’espère continuer encore. Et puis l’épaule va bien. Je suis de nouveau dans une bonne période, j’ai bien récupéré, j’arrive au troisième tour donc sur le papier tout va bien. J’ai vraiment envie de m’accrocher, dans la tête tout va bien : on avance petit à petit.

Vous avez découvert la pause de dix minutes avant le quatrième set suite au règlement canicule : comment l’avez-vous utilisée ?

J’ai fait une pause normale en fait, j’ai juste été changer mes affaires et je suis revenu après cinq ou six minutes. Dix minutes ça peut être long, et on n’a pas l’habitude… On est allé dans une salle mais je me suis vite changé car il y avait l’air conditionné et parfois ça peut causer un petit coup de mou pour repartir. Mais bon j’ai entendu que Novak au premier tour a été dans le bain de glace et ça c’est quitte ou double ! J’ai trouvé ça assez dangereux mais si ça lui fait du bien (sourire). J’ai préféré revenir vite, et puis je venais de prendre le set, j’avais l’ascendant donc je me sentais peut-être mieux que lui.

Jan-Lennard Struff au prochain tour, qu’en pensez-vous ?

Il va falloir contrer sa puissance et en général quand j’arrive à le faire ce genre de joueurs n’aiment pas du tout mon jeu. C’est pareil face à Anderson par exemple. Ils perdent un petit peu leurs moyens, commencent à faire des fautes et généralement c’est là que je commence à récolter les fruits de ma solidité. Donc il va essayer de faire ça face à Struff, essayer aussi de le faire bouger pour qu’il ne soit jamais à l’aise pour se décaler et prendre son coup droit. Même s’il bouge bien pour un grand. Il faudra aussi évidemment bien retourner.