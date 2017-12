A l'instar de nombreux sportifs, David Goffin s'est installé à Monaco. Ce choix est pointé du doigt par des citoyens et des économistes qui y voient une évasion fiscale.

Le numéro 7 mondial, David Goffin, et son entraîneur se sont entretenus avec Sudpresse afin de mettre fin à la polémique liée à son éventuelle évasion fiscale. Si le Belge s'est installé à Monaco, c'est pour profiter des conditions climatiques qui y sont excellentes, surtout durant l'hiver : "C'est l'idéal. C'est une très bonne ambiance pour les sportifs, ici. À Liège, il y a un côté chaleureux qui me manque un peu, mais en Belgique, ça devient très compliqué pour moi de m'entraîner car je ne peux plus faire un pas, sans être très sollicité, et donc je ne suis plus du tout au calme. Parfois, on me reconnaît dans les rues de Monaco, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et je ne vous parle même pas de la météo. Ici, on est fin décembre et je m'entraîne tous les jours à l'extérieur pratiquement en t-shirt. Ça change quand même la donne... ", explique le Liégeois.

Son entraîneur, Thierry Van Cleemput comprend les critiques mais surenchérit : "Et puis, dans cette polémique, on oublie une raison réelle de cette installation à Monaco, ce sont les qualités offertes pour sa préparation hivernale dans un endroit idéal qui n'est jamais situé qu'à une bonne heure de vol de la Belgique. La météo, les joueurs avec qui il peut s'entraîner et les installations, c'est vraiment top pour préparer une saison dans un laps de temps aussi court."