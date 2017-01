David Goffin (ATP 11) et Yanina Wickmayer (WTA 59) ont remporté vendredi le tournoi-exhibition de tennis Kooyong Classic à Melbourne à quelques jours de l'ouverture de l'Open d'Australie.

En finale, réduite à un set en raison de la pluie et cinq heures d'attente, le Liégeois a battu 7-6 (7/2) le géant croate Ivo Karlovic (ATP 20).

"Je me sens prêt pour l'Open et c'est la chose la plus importante", a confié Goffin après le match.

Les deux joueurs pourraient se retrouver au 3e tour sur les courts de l'Open d'Australie.

Goffin, 26 ans, s'était déjà imposé dans cette épreuve aux dépens de l'Espagnol Feliciano Lopez.

Yanina Wickmayer (WTA 59) a aussi remporté la finale de l'épreuve féminine, elle aussi jouée en un seul set (6-4), face à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 78).