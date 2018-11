Le Masters de Paris-Bercy aura donc droit à une rencontre au sommet entre Roger Federer et Novak Djokovic dans le dernier carré. Le Suisse, 3e mondial, s'est défait du Japonais Kei Nishikori (ATP 11/N.10) sur un double 6-4 après 79 minutes de jeu, vendredi soir en quarts de finale. Ce sera le 47e duel en carrière entre les deux hommes, le premier depuis leur face-à-face mi-août en finale à Cincinnati qui avait tourné en faveur de 'Nole' pour désormais mener 24-22 aux confrontations directes.

Djokovic paraît presque imbattable après des succès coup sur coup à Cininnati, l'US Open, et Shanghai pour redevenir, dès lundi, N.1 mondial au détriment de Rafael Nadal.

Quant à Federer, il a lui longtemps fait planer le doute quant à sa participation à Paris après avoir remporté, devant son public à Bâle, le 99e titre de sa carrière.

Plus tôt dans la soirée, Djokovic a dû batailler trois sets pour venir à bout du Croate Marin Cilic (ATP 7/N.5). Le Serbe, qui a avoué en conférence de presse être quelque peu malade, s'est imposé 4-6, 6-2, 6-3. C'est sa 21e victoire de rang, lui qui n'a plus perdu depuis le 9 août et une défaite en huitièmes de finale à Toronto contre le Grec Stefanos Tsitsipas.

L'autre demi-finale mettre aux prises l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8/N.6) au Russe Karen Khachanov (ATP 18).