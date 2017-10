Certains joueurs peinent à enchaîner sur le circuit après une semaine de Coupe Davis. David Goffin n’appartient pas à cette catégorie. Alors qu’il avait rejoint le Palais 12 avec un moral en berne à cause d’une douleur lancinante, le Liégeois a atteint une autre dimension.

Depuis sa victoire sur Nick Kyrgios à Bruxelles, David Goffin, c’est…

Aucun match sans balle de match en 3 semaines

Il a joué trois tournois (Metz, Shenzhen et Tokyo) avec, à la clef, un quart en France et deux titres en Asie. S’il a remporté 10 balles de match en 3 semaines, il en a même obtenu lors de sa seule défaite à Metz contre Benoît Paire (7-8 (3), 5-7, 7-6 (7).

Deux titres en trois tournois

Il a attendu 3 ans avant de remporter son 3e titre sur le circuit ATP. Kitzbuhel et Metz s’étaient enchaînés avant une longue attente. Après Shenzhen, il vient de s’offrir le plus beau titre de sa carrière à Tokyo. L’exploit est non seulement remarquable quand on connaît la qualité du plateau japonais, mais en plus, Goffin devait y défendre les points de sa finale de l’an passé.

Sa 6e semaine dans le Top 10

Le 20 février 2017, il avait logiquement rejoint pour la première fois le Top 10. Il restait sur deux finales (Sofia et Rotterdam). S’il n’avait fait qu’une apparition furtive, il avait repointé le bout du nez durant les semaines qui précédaient Roland-Garros. Sa chute sur la bâche l’avait empêché de défendre ses chances durant l’été. Près de 5 mois plus tard, il vivra sa 6e semaine dans la peau d’un Top 10. Il y a une semaine, il avait été aidé par son copain Darcis qui avait battu Pablo Carreno au premier tour à Pékin. Goffin savait qu’un titre à Tokyo lui assurait un retour dans le Top 10.

Le Masters de Londres est en vue

Le tennis est un sport qui impose l’humilité. Victime d’une bête chute à Roland-Garros et d’un été pourri, David Goffin, qui avait livré un début de saison de très haut vol, aurait déjà été content de jouer un match sans douleur en 2017. Il vient de remporter deux titres qui le relancent complètement dans la course au Masters en tant qu’invité direct. Virtuellement qualifié pour le Masters de Londres, Goffin continue sa belle remontée à la Race. Ce lundi, il occupera la 8e place à ce classement établi depuis le 1er janvier. Il est même 7e vu que Wawrinka ne jouera plus en 2017. Shanghai, Anvers et Paris-Bercy seront des étapes capitales vers Londres.