Des places seront mise en vente mardi 17 et jeudi 19 octobre à 11h00 lors de la vente générale de tickets pour la finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et la Belgique à Lille (du 24 au 26 novembre), a annoncé l'AFT, l'Association francophone de tennis qui précise que les places pour les Belges ont été épuisées via les clubs belges.

La finale se déroulera au stade Pierre Mauroy devant 27.000 spectateurs, mais 2.700 places seulement ont été prévues pour les supporters belge. "Sympa de la FFT de jouer la finale à Lille, tout près de la frontière belge. La moins bonne nouvelle ? Seules 2700 places ont été réservées pour les fans belges, et celles-ci ont été épuisées en très peu de temps via les clubs belges", communique l'AFT.

"Tous les autres fans, et il y en a encore des dizaines de milliers, devront saisir leur chance via la vente générale de tickets qui commencera ce jeudi 19 octobre à 11h ou via la pré-vente aux affiliés français qui commencera ce mardi 17 octobre à 11h. Le nombre de tickets est limité à 4 par personne par jour". A voir sur le site stade-pierre-mauroy.com.