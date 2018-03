Pour sa troisième édition, l'European Open s'octroie un nouveau directeur : Dick Norman.

L'information a été officialisée aujourd'hui par Kristoff Puelinckx, CEO de Tennium, le propriétaire du tournoi. Avec son épouse Ilse Van Parys, l'ancien joueur de tennis ‘Big Dick’ prend la tête de ce prestigieux tournoi ATP qui fait partie des ATP World Tour 250.

Un tandem expérimenté

Avec Dick Norman comme directeur du tournoi et Ilse Van Parys dans le rôle d’event director, Tennium se dote d’un duo expérimenté pour la troisième édition de l'European Open. Quatre années durant (de 2006 à 2009), le couple avait organisé l'AXA Belgian Masters, qui, en accueillant les huit meilleures raquettes belges, faisait office de Championnat de Belgique officieux. Dick Norman : « Pour nous, c'est un véritable retour aux sources. Ilse et moi sommes extrêmement motivés pour faire de notre premier tournoi ATP un grand succès. »

Le choix d'un ancien joueur de tennis pour l'European Open n'est pas un hasard. Dick Norman : « C'est une tendance que l'on constate dans de plus en plus de pays. Par exemple Richard Krajicek à l'ABN AMRO World Tennis Tournament de Rotterdam. Mon expérience sur et à côté du terrain va pouvoir être mise à profit. »

Un vent de fraicheur

Les années d'expérience de Dick Norman et d'Ilse Van Parys dans l'organisation de tournois, camps et stages de tennis constituent un important atout. Ilse Van Parys : « L'importance d'un tel tournoi ATP dans notre pays ne doit pas être sous-estimée pour la popularité du tennis belge. C'est pour cela que, plus que jamais, nous voulons faire de l'European Open une véritable expérience, avec une chouette « fanzone », des festivités et des animations en parallèle à la compétition. En outre, nous allons très activement promouvoir l’European Open au cours des prochaines semaines, notamment au travers de différents clubs de tennis de Belgique. »

European Open 2018

Bien évidemment, le spectacle central de l'European Open sera sportif. Kristoff Puelinckx : « Parallèlement à nos recherches du directeur de tournoi le plus qualifié et de partenaires, nous travaillons depuis un bon moment au niveau de l'affiche. Les contacts sont prometteurs et nous serons heureux de pouvoir annoncer les premiers noms de l'European Open 2018 dès la mi-mai. »

L'European Open se déroulera cette année du 14 au 21 octobre à la Lotto Arena d'Anvers. Conformément à sa tradition, l’édition 2018 accueillera quelques-uns des meilleurs artistes de la petite balle, de Belgique et du monde. L'événement est une initiative de Tennium, une entreprise internationale active dans l’univers du tennis. Elle a été créée par Kristoff Puelinckx en collaboration avec l'ex-joueur français Sébastien Grosjean, membre de l'équipe qui rapporta la Coupe Davis à Paris en 2001.

Une personnalité de renom

Dick Norman, le nouveau directeur du tournoi, est tout sauf un inconnu dans le monde de la raquette belge. Le grand public a découvert son nom en 1995 quand le ‘géant de Waregem’ a bousculé tous les pronostics pour s’octroyer une place en huitième de finale à Wimbledon. Il a à son actif une très jolie carrière en double et a même atteint le top 10 mondial en 2010. Norman a quitté le statut de joueur professionnel en 2013 lors du tournoi de Rosmalen. Depuis, il a été très actif en tant qu'entraineur, commentateur et surtout organisateur de tournois, stages et camps de tennis.