"Je n’ai pas encore fait de cauchemar, donc on ne peut pas parler de tirage cauchemardesque", a glissé Novak Djokovic dans un sourire quand il lui a été demandé comment il gérait ce tirage au sort. Mais il reconnaît volontiers que ce tableau est brutal, même s’il échappera à la canicule prévue mardi puisqu’il est programmé en night session : "J’espère que cette fois je n’aurai pas à sauver cinq balles de match comme à Doha ! Fernando est un joueur très complet qui peut battre n’importe qui dans un bon jour. Il a sorti Nadal au premier tour l’an dernier, a l’expérience des grands matches et des grands courts donc je m’attends à un match très dur, c’est une évidence."

Ce qui est aussi une évidence, c’est que Nole est dans un état d’esprit bien meilleur qu’en fin de saison passée. Souriant face à la presse, il l’est aussi dans les coulisses et donne de sa personne : on l’a vu faire le pitre avec Roger Federer pendant la journée des enfants, et organiser "Une Nuit avec Novak" sur la Margaret Court Arena au profit de sa fondation mercredi dernier. Il serre les mains dans le players lounge, s’arrête devant les écrans pour regarder les qualifications et prend le temps de vous saluer en français pour vous souhaiter la bonne année quand il vous croise. Le sextuple vainqueur de l’épreuve est à la maison ici, et arrive avec le joli matelas de confiance conquis à Doha.

"J’allais déjà mieux dans le jeu lors du Masters, mais j’ai vraiment travaillé très dur pendant l’intersaison afin d’être dans le bon état d’esprit et la bonne forme. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur début de saison donc je suis assez impatient de commencer un tournoi qui m’a énormément réussi."

Le départ de Boris Becker aura été le seul changement dans l’entourage du Djoker. Marian Vajda reste fidèle au poste et sera assisté par Dusan Vemic, une figure régulière de la garde rapprochée du Serbe. Il n’est pas prévu de voir débarquer un autre consultant. Dépossédé du dossard n°1 mondial en toute fin de saison, Nole nie être dans une chasse pour le récupérer : "Si je le redeviens en conséquence de mes résultats, très bien. Et c’est ce que je veux, évidemment. Mais ce n’est pas ma principale priorité. Je veux vraiment prendre tournoi après tournoi et essayer de gagner le plus de matches possibles. Si ça m’emmène jusqu’au n°1, je serai alors ravi."

Un 13e titre du Grand Chelem conquis en Australie lui ferait sans aucun doute bien plus plaisir, lui qui lorgne désormais sur les 14 de Rafael Nadal puis les 17 de Roger Federer. Il faudra déjà passer ce premier tour face à Verdasco.