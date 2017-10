Novak Djokovic et Stan Wawrinka seront de retour sur les courts, après une longue absence pour blessure, lors du traditionnel tournoi exhibition d'Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis du 28 au 30 décembre, ont annoncé les organisateurs mardi.

Le Serbe, ancien numéro 1 mondial et désormais 7e joueur du monde, avait mis un terme à sa saison après sa demi-finale perdue à Wimbledon pour soigner son coude. "Je suis très enthousiaste de retourner à Abou Dhabi pour la 5e fois", s'est réjoui Novak Djokovic impatient de disputer la 10e édition de ce rendez-vous qui rassemble 6 joueurs avec les Espagnols Rafael Nadal, numéro 1 mondial, et Pablo Carreno Busta (ATP 11), l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 6) et le Canadien Milos Raonic (ATP 12).

Stan Wawrinka, victorieux de trois levées du Grand Chelem, 8e mondial, sera aussi de la partie. Le Suisse avait été éliminé au premier tour à Wimbledon manquant ensuite de défendre son titre en raison d'une blessure au genou qui a nécessité une opération au mois d'août.