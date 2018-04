Les deux stars ont réussi leur entrée en lice mercredi à Monte-Carlo.

Novak Djokovic va de mieux en mieux et ça se voit de plus en plus. Face à Borna Coric, Croate de 20 ans qui est un des hommes en grande forme du moment, le Serbe a démontré que son retour au sommet ne prendrait peut-être pas autant de temps que ce qu’il craignait. Il a ainsi remporté le match du jour à sa dixième balle de match (7-6(2), 7-5) devant une foule accrochée aux sièges. Un vrai thriller !

“Je suis très satisfait de m’en être sorti en deux sets, ce match était un vrai test. Borna a un peu le même jeu que moi, arrivait très en confiance : j’ai eu droit à une sacrée bataille ! C’est ce dont je manque en ce moment donc mentalement ce match va me faire du bien.”

C’était aussi l’avis de Rafael Nadal après sa démonstration face à Aljaz Bedene (6-1,6-3). Même s’il a démoli le Slovène, le n°1 mondial sent qu’il a encore besoin de matches pour rattraper le retard dû à sa blessure au psoas. “J’ai encore besoin de passer du temps sur le court, alors chaque victoire compte : ça me donne plus de confiance et ça me permet de jouer un autre match. Plus je joue de matches, plus je me sens bien dans mon corps, plus je me sens fort, et moins je me sens fatigué car je finis par m’habituer à jouer à haute intensité.”

Et Rafa n’a pas l’intention de commencer à faire comme Roger Federer en zappant une partie de la saison pour se ménager : “Je ne peux pas prédire l’avenir mais ce n’est pas dans mes plans. Je ne peux pas m’imaginer rater ces tournois que j’aime tant que ce soit ici ou Rome ou Wimbledon ou l’US Open pour me préserver. Je les aime trop.” Il affrontera désormais le Russe Karen Khachanov au prochain tour, tandis que le Djoker en découdra avec Dominic Thiem.

S’ils gagnent, les deux illustres rivaux s’affronteront en quarts de finale. Si on s’attend à y retrouver l’Espagnol, les choses devraient être plus compliquées pour Djokovic même si Tiem revient de blessure. Dans tous les cas, celui qui a retrouvé avec plaisir Marian Vajda dans son box a rassuré sur sa motivation et sa confiance : il est là pour redevenir le patron du circuit et gagner des titres du Grand Chelem. “Je ne serais pas là devant vous si j’avais cessé de croire que j’en étais capable. J’ai déjà réussi à accomplir tout ça dans le passé alors je suis convaincu de pouvoir recommencer si mon corps tient. C’est le but.”

L’avertissement à la concurrence est lancé.