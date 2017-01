Doha est resté la propriété de Novak Djokovic. L’ancien n°1 mondial serbe a battu le number one actuel au terme d’une bataille exceptionnelle digne des plus belles finales de Grand Chelem. Ce 6-3, 5-7, 6-4 a lancé une saison qui sera marquée du sceau du duo Murray-Djokovic.

"C’est le scénario idéal pour un début de saison", confiait Novak Djokovic.

Un scénario idéal, surtout, pour un joueur qui voulait tourner le dos à sa crise existentielle post-Roland Garros 2016. Ce 67e trophée met un terme à 5 mois de disette. Une éternité pour un joueur de ce calibre. En plus, ce petit titre (ATP 250) présente une grande valeur vu la qualité de l’opposition en face.

Physiquement, il a résisté à une guerre de plus de 3h. Mentalement, il avait montré ses qualités en écartant cinq balles de match en demi-finale contre Verdasco.

"Jouer les cinq matches du tournoi et trois heures contre le n° 1 mondial, mon plus grand rival, et gagner ce marathon palpitant, peut vraiment me servir de motivation en Australie."

Ce duel homérique rappelle la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal du temps de leur grandeur.

"Dans les deux cas, on peut parler de rivalités uniques. Jouer contre Andy, c’est un peu jouer contre un miroir, parce que nos jeux se ressemblent. Il a un plus gros service que le mien. Chacun a des coups un peu plus forts que l’autre. On joue sur notre ligne. On frappe la balle assez à plat. Je la fais un peu plus tourner que lui en coup droit. Andy est un des deux ou trois meilleurs défenseurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur."

On en oublierait presque que Nole et la Muzza s’affrontaient pour un titre d’un ATP 250.

"Quand tu montes sur le terrain, tu ne regardes pas la dotation du tournoi. Tu te concentres sur ton jeu pour battre ton adversaire. En finale, j’étais en face d’Andy. Chacun de nos duels est un immense défi. Jouer contre ton plus grand rival ajoute toujours une certaine saveur. Que ce soit un 250, un 1000 ou une finale de Grand Chelem ne change pas grand-chose. Tu penses juste que tu ne veux pas perdre contre ton plus grand rival en début de saison. Je suis sûr qu’on pensait tous les deux de la même manière. L’un gagne, l’autre perd. Cette fois, j’étais le vainqueur."





Andy Murray : "J’ai toujours une chance de gagner l’Open d’Australie"

Andy Murray était apparu loin de sa forme idéale lors de l’exhibition d’Abou Dhabi où il avait perdu contre David Goffin. Une semaine plus tard, il a livré à Doha sa première grande bataille contre Novak Djokovic. Le n°1 mondial a été contraint de courber l’échine. "Je suis déçu de ne pas avoir gagné, mais j’ai bien joué les derniers matches. Physiquement, c’était un bon test pour commencer l’année. Je suis satisfait de cet aspect. Mon corps était un peu douloureux après les premiers matches, mais je me sens de mieux en mieux chaque jour. Il y a des choses que je peux mieux faire. Je n’ai pas été réaliste sur les balles de break cette semaine. Je pense que j’ai toujours une chance de gagner l’Open d’Australie. Ça ne change rien."

L’Écossais vient de perdre son premier match depuis la mi-septembre, mettant fin à une série de 30 victoires consécutives.