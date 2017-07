L'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook ce mercredi après-midi.

Novak Djokovic a annoncé qu'il ne jouera plus au tennis cette saison. "Après un an et demi de blessure au coude, j'ai pris la décision de ne plus jouer de tournoi en 2017. Malheureusement, cette décision est la seule à prendre maintenant."

Cette déclaration était attendue depuis son abandon à Wimbledon face à Tomas Berdych. "Wimbledon était le tournoi le plus difficile à jouer pour moi, ces dernières semaines en termes de ressenti de la blessure. J'ai vraiment vu la douleur grandir lors de ce tournoi. J'ai consulté plusieurs docteurs et spécialistes ces derniers mois et ils disent tous que j'ai besoin de repos."

En choisissant de ne plus jouer lors des six prochains mois, Djokovic imite Federer qui avait également fait un break à la même époque l'an dernier. Roger n'avait plus joué un match après son Wimbledon 2016 avant de revenir et de gagner brillament l'Australian Open 2017.

Novak Djokovic fait donc l'impasse sur les Masters 1000 de Cincinnati et de Montreal, sur le dernier Grand Chelem de la saison (l'US Open) et sur une demi-finale de Coupe Davis face à la France en septembre.

Autre conséquence pour le Serbe : son classement. Il a encore 2740 points à défendre cette saison. En renonçant à jouer cette année, il devrait tout simplement être éjecté du Top 10 pour la première fois depuis 2007.