Le lauréat de Roland Garros 2016 pourrait être absent des courts entre 6 et 12 semaines, selon la presse serbe.

A l'issue de sa défaite en quart face à Berdych à Wimbledon, le Serbe avait déclaré avoir besoin deet qu'une grande pause lui était sans doute

Le n°4 mondial traverse une passe douloureuse dans sa carrière émaillée d'une blessure au coude qui le contrarie "depuis un an et demi", d'un changement radical de staff - avec l'arrivée d'Agassi et Ancic à son chevet- et du doute qui l'habite depuis plusieurs mois.

D'après le quotidien belgradois Sportski Zurnal, Djokovic ne devrait participer ni à l'US Open (28/8 au 10/9), ni à la demi-finale de Coupe Davis face à la France, à Lille (15 au 17/9).

Après avoir consulté différents spécialistes, il lui aurait été conseillé de faire une pause entre 6 et 12 semaines pour réparer son coude. Au meilleur des cas, il pourrait donc revenir pour la tournée asiatique.

Nole devrait s'exprimer sur cette absence prolongée (ou non) lors d'une conférence de presse dans le cours de cette semaine.