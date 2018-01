Le Russe Andrey Rublev (ATP 39) s'est qualifié aux dépens de l'Argentin Guido Pella (ATP 64) pour la finale du tournoi de tennis de Doha, épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 1.286.675 dollars, vendredi au Qatar.

Il y défiera le Français Gaël Monfils (ATP 46). Si le Russe de 20 ans a été souverain dans la première manche (6-2), l'Argentin a remis les pendules à l'heure dans la deuxième, profitant du jeu inconstant de son jeune adversaire (4-6). Finalement, Rublev a validé son ticket pour la finale au terme d'un troisième set intense, ponctué au tie-break (7-2) après 2 heures 30 de jeu.

Plus tôt dans la journée, Dominic Thiem (ATP 5) avait déclaré forfait pour sa demi-finale face à Gaël Monfils. Grippé, l'Autrichien de 24 ans n'était "pas en mesure de s'aligner et espère se rétablir le plus vite possible".

Pour sa 27e finale sur le circuit, Gaël Monfils, 31 ans, voudra conquérir un 7e titre, le premier depuis 2016 à Washington. Quant à Rublev, il jouera sa troisième finale en carrière, lui qui compte un titre à son palmarès, acquis à Umag en juillet 2017.

Ce sera le premier affrontement entre les deux joueurs.