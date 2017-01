David Goffin (N.4) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis de Doha, épreuve ATP sur surface dure dotée de 1.237.190 dollars, lundi. Il y rencontrera l'Espagnol Fernando Verdasco.

Le Liégeois, 4e tête de série et 11e joueur du monde, a battu au premier tour le Néerlandais Robin Haase, 29 ans, 59e au classement ATP, en deux sets 7-6 (7/4) et 6-2 en 1 heure et 29 minutes de match.

Au deuxième tour, David Goffin, 26 ans, sera opposé à l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 42), 33 ans, vainqueur de son côté du Canadien Vasil Pospisil (ATP 133), 26 ans également, issu des qualifications, 7-5 et 6-0 en 1 heure et 15 minutes de jeu.

David Goffin et Fernando Verdasco en sont à deux partout dans leurs confrontations sur le circuit. L'Espagnol a remporté leur deux premiers duels en 2013, à l'Open d'Australie (6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4) et à Madrid (7-6 (7/2), 6-2). Le numéro 1 belge a rétabli la balance ensuite en s'imposant à Cincinnati en 2015 (6-4, 7-6 (7/4)) et à Monte Carlo l'an dernier (7-6 (7/2), 2-6, 7-6 (7/1)).





Arthur De Greef rejoint le deuxième tour au Qatar où il défiera Radek Stepanek

Dans la foulée de David Goffin (N.4), Arthur De Greef a aussi rejoint le 2e tour de l'Open du Qatar, le tournoi de tennis ATP de Doha, disputé sur surface dure et doté de 1.237.190 dollars, lundi.

Arthur De Greef, 24 ans, 134e mondial, a pris la mesure au premier tour de l'Egyptien Mohamed Safwat, 26 ans, 199e au classement ATP, issu aussi des qualifications dans un long match qui aura duré 2 heures et 23 minutes, conclu en trois sets: 6-7 (8/10), 7-5 et 6-4.

Au deuxième tour, le Ucclois sera opposé, pour la première fois sur le circuit, au Tchèque Radek Stepanek (ATP 107), 38 ans, issu des qualifications, tombeur au premier tour du Chypriote Marcos Baghdatis (N.8/ATP 36) qui a abandonné alors qu'il était mené déjà 6-4, 5-3 après 1h54 minutes.