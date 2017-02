Décidément, au contraire de son homologue de Coupe Davis, l’équipe belge de Fed Cup a l’âme voyageuse. Les 22 et 23 avril prochains, c’est en Russie qu’elle s’efforcera de réintégrer le Groupe Mondial 1 qui réunit les huit meilleures nations de la planète. Et ce sera le quinzième match consécutif qu’elle jouera à l’extérieur dans la compétition. "Objectivement, c’est le plus mauvais tirage que nous pouvions espérer. La Russie est un épouvantail dans le tennis féminin. Et, en plus, elle aura l’avantage d’évoluer à domicile, devant son public", soupire Dominique Monami, la nouvelle capitaine de l’équipe belge.

Certes, Maria Sharapova sera toujours suspendue pour ce match de barrage. Mais on comptabilise néanmoins cinq joueuses russes dans le Top 40 mondial : Svetlana Kuznetsova (8), Elena Vesnina (16), Anastasia Pavlyuchenkova (23), Daria Kasatkina (32) et Ekaterina Makarova (37). C’est dire si la capitaine Anastasia Myskina (ex-rivale de Justine Henin et de Kim Clijsters) a l’embarras du choix. "Mais pas question de partir battues d’avance. Au contraire! L’exploit est possible. Nous avons prouvé, le week-end dernier, en Roumanie, que nous avions de solides arguments et que nous pouvions battre des rivales mieux classées. En Russie, nous n’aurons donc rien à perdre. L’objectif, cette année, était de consolider notre place dans le Groupe Mondial II. Il est d’ores et déjà atteint. La division 1, ce serait la cerise sur le gâteau", poursuit Dominique Monami.

La victoire à Bucarest a soudé le team Belgium. "Il y avait de nouvelles joueuses, une nouvelle capitaine, un nouveau staff. Et tout le monde a rapidement trouvé ses marques. L’ambiance était géniale. C’est bon signe pour la suite..."

La Belgique ne sera pas favorite en Russie, mais ce statut d’outsider pourrait parfaitement convenir à des joueuses comme Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer ou la jeune Elise Mertens, jamais aussi redoutables que lorsqu’elles peuvent évoluer sans pression. Et Alison Van Uytvanck, qui poursuit sa rééducation après son opération au poignet, pourrait être rétablie pour le duel.

La Fédération russe n’a pas encore officialisé le lieu de la rencontre, ni la surface de jeu choisie. "J’espère qu’on jouera sur dur. C’est là que mes joueuses sont le plus à l’aise. Mais c’est aussi le cas de nos adversaires..."