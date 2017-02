Elise Mertens n'est plus qu'à une victoire du tableau final du tournoi de Dubaï, une épreuve WTA sur surface dure dotée de 2,66 millions de dollars.

Samedi, la Louvaniste, 81e mondiale et 3e tête de série des qualifications, s'est hissée au 3e et dernier tour des qualifications en battant la Roumaine Patricia Maria Tig (WTA 111), 9e tête de série, en trois sets 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, dans une rencontre qui a duré 2 heures et 34 minutes.

C'était le second match de la journée pour Mertens, qui avait joué son duel du 1er tour des qualifications samedi matin. Elle avait alors battu la Tchèque Andrea Hlavackova (WTA 297) 6-1, 6-3 en 64 minutes.

Elise Mertens, seule joueuse belge en lice à Dubaï, affrontera la Chinoise Kai-Lin Zhang (WTA 137) pour une place dans le tableau final.

Arthur De Greef au 2e tour des qualifications de Rio de Janeiro

Arthur De Greef (ATP 141) s'est qualifié pour le 2e tour des qualifications du tournoi de Rio de Janeiro, une épreuve ATP sur surface dure dotée de 1.461.560 dollars, samedi au Brésil.

Le Bruxellois, 7e tête de série des qualifications, a battu dans son premier match le Brésilien Joao Pedro Sorgi (ATP 349) en deux manches 6-4 et 6-3.

Le prochain adversaire de De Greef sera le Dominicain Victor Estrella Burgos (ATP 93), 1e tête de série du tableau de qualifications.