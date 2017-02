Chaque mois, la WTA élit la joueuse qui a réalisé la plus belle percée sur le circuit. Ou plutôt: ce sont les internautes qui la choisissent en votant sur le site de l'association des joueuses professionnelles.

Pour le mois de janvier, une Belge est candidate: il s'agit d'Elise Mertens, qui est passée de la 127e à la 82e place mondiale en l'emportant à Hobart, où elle a notamment battu Kiki Bertens et Monica Niculescu. Et tant pis si, à cause de cela, elle a manqué les qualifications de l'Open d'Australie.

Mertens a de la concurrence puisque les trois autres nommées sont la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 37, qui a remporté son premier titre WTA à Shenzen où elle a battu Halep et Konta), l'Américaine Lauren Davis (qui a éliminé quatre têtes de série pour l'emporter à Auckland) et, surtout, l'Américaine Coco Vadeweghe (qui a éliminé Angelique Kerber et Garbine Muguruza pour se hisser en demi-finale de l'Open d'Australie, où elle a poussé Venus Williams aux trois sets).

Vous avez jusqu'à jeudi 23h59 pour voter sur le site de la WTA.