Elise Mertens change de coach. La numéro un belge de tennis (WTA 20), qui était jusqu'alors entraînée par son compagnon Robbe Ceyssens, va désormais travailler avec Rick Vleeschouwers, qu'elle avait déjà cotoyé à la Kim Clijsters Academy, a indiqué mardi l'entourage de la joueuse.



"Après une période riche en succès, Elise Mertens et son partenaire Robbe Ceyssens ont décidé de revoir leur collaboration professionnelle. Rick Vleeschouwers, qui avait déjà travaillé avec Elise à la Kim Clijsters Academy, va reprendre l'entraînement sportif - en concertation avec Carl Maes - et tenter de porter plus loin encore les bons résultats engrangés au cours des mois passés", explique dans un communiqué Wavemakers, le bureau en charge de la communication d'Elise Mertens.

"Durant les derniers dix-huit mois, Robbe et moi avons obtenu de beaux résultats et notre relation s'en est encore renforcée. En retravaillant maintenant avec Rick, Robbe et moi pourrons à nouveau profiter davantage de moments privilégiés pour notre vie de couple", indique Elise Mertens.

Robbe Ceyssens va quant à lui reprendre en partie les responsabilités de Rick Vleeschouwers en tant qu'entraîneur à la Kim Clijsters Academy. "Je continuerai bien évidemment à suivre et à assister Elise tant à la maison qu'à l'Academy", précise Robbe Ceyssens.

Elise Mertens a démarré l'année 2018 sur les chapeaux de roue, alignant dix victoires d'affilée et conservant son titre à Hobart. Elle a ensuite atteint les demi-finales de l'Open d'Austrlaie, ce qui lui a permis d'entrer dans le top 20 du classement WTA.