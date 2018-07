Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens a été éliminée au 3e tour (8es de finale) du double dames des Internationaux de Grande-Bretagne, lundi sur le gazon londonien.

Elise Mertens et Demi Schuurs, formant la 8e tête de série, ont perdu contre l'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke (N.12) 7-6 (7/4) et 6-3 en 1 heure et 38 minutes de jeu.

Lundi aussi, en double dames, toujours, Kirsten Flipkens, associée à la Roumaine Monica Niculescu, affronte au 3e tour la première paire tête de série formée par la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, finalistes en 2014 à Wimbledon et lauréates à l'Open d'Australie et à Birmingham cette année.