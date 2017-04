Elise Mertens s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du tournoi WTA d'Istanbul.

La numéro un belge, 65e mondiale et 6e tête de série de ce tournoi de tennis sur terre battue doté de 250.000 dollars, a battu en quarts de finale la tenante du titre, la Turque Cagla Buyukakcay (WTA 181) en trois sets 6-4, 4-6 et 6-2. La rencontre a duré 2 heures et 34 minutes.

Elise Mertens affrontera samedi en demi-finales la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 33), 3e tête de série. Celle-ci a sorti en quarts la Turque Basak Eraydin (WTA 257) en trois manches 2-6, 7-6 (7/5) et 6-1.

Mertens, 21 ans, rencontrera Begu, 26 ans, pour la deuxième fois après le duel de Fed Cup remporté 3-6, 7-5, 7-5 par la Belge à Bucarest.

La Louvaniste se retrouve pour la deuxième fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi WTA, après Hobart en début d'année. Issue des qualifications, elle avait décroché en Australie son unique titre sur le circuit WTA.

Elise Mertens va retrouver Cagla Buyukakcay vendredi soir, en demi-finales du double. La paire que la Belge forme avec l'Américaine Nicole Melichar, 4e tête de série, sera opposée au duo composé de Cagla Buyukakcay et la Hongroise Timea Babos.