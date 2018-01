Plus tôt dans la journée, Elise Mertens, 36e mondiale et tête de série N.2, avait validé son billet pour la finale en éliminant la Britannique Heather Watson (WTA 74) en trois sets 6-4, 1-6, 6-2 et 1 heure et 42 minutes de jeu. Elise Mertens, 22 ans, a déjà battu deux fois Mihaela Buzarnescu, 29 ans, à chaque fois sur terre battue. La numéro un belge est la tenante du titre à Hobart, où elle avait décroché l'an dernier son seul titre WTA. Elle est la sixième joueuse à se retrouver en finale un an après sa victoire depuis la création du 'Hobart International' en 1994.





Aucune joueuse n'a cependant réussi à réaliser le doublé. Mihaela Buzarnescu n'a pour sa part jamais remporté de tournoi WTA. Elise Mertens disputera aussi la finale du double, où, associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, elle sera opposée à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya.

Vendredi, Mihaela Buzarnescu, 57e joueuse mondiale, s'est imposée 6-2, 6-2 en 1 heure et 23 minutes face à l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 43e mondiale et tête de série N.5, en demi-finale de ce tournoi sur surface dure au prize-money de 250.000 dollars.