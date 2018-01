Elise Mertens (WTA 36) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Hobart, mardi en Tasmanie.

Tenante du titre de cette épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, la Limbourgeoise a battu au 2e tour la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 71) 6-4 et 6-4 en 1h26.

Tête de série N.2, Mertens rencontrera, pour une place en demi-finales, la Roumaine Monica Niculescu (WTA 85) ou l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 64) qui s'affrontent mercredi.

La numéro 1 belge a ensuite assuré sa place en quarts de finale du double. Formant équipe avec la Néerlandaise Demi Schuurs, elle a battu le duo issu des qualifications formé de l'Allemande Mona Barthel et la Polonaise Magda Linette: 6-2 et 6-4. Le match a duré 57 minutes.

Toujours en double, Kirsten Flipkens et l'Américaine Nicole Melichar ont aussi passé le premier tour. Elles ont pris le meilleur sur les Australiennes Jaimee Fourlis et Jessica Moore 6-3 et 7-6 (8/6) après 1h23 de jeu.

Alison Van Uytvanck a complété la bonne journée des joueuses belges à Hobart. Associée à l'Allemande Anna-Lena Friedsam, qui l'avait éliminée la veille en simple, elle a rejoint le 2e tour du double (quarts de finale). Au terme des 50 minutes d'un match à sens unique, la paire belgo-allemande a battu le duo composé de la Colombienne Mariana Duque-Marino et de la Géorgienne Oksana Kalashnikova 6-3 et 6-0.