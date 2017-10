Elise Mertens, demi-finaliste au tournoi WTA de Luxembourg, pointe en 35e position au classement mondial du tennis féminin publié lundi par la WTA.

Ce gain de trois places permet à Mertens, 21 ans, d'enregistrer son meilleur classement depuis le début de sa carrière.

Kirsten Flipkens reste 75e. Alison Van Uytvanck, éliminée en 8e de finale au Luxembourg, avance de 9 places et se trouve en 79e position. Yanina Wickmayer est 112e, une place de mieux que son classement précédent. Maryna Zanevska perd 28 places et est 147e. Ysaline Bonaventure, finaliste au tournoi ITF de Florence (Etats-Unis), progresse de 16 positions pour être 255e.

Alors que les Masters féminin viennent de débuter à Singapour, il n'y a pas eu de changement en tête. La Roumaine Simona Halep devance toujours l'Espagnole Garbine Muguruza et la Tchèque Karolina Pliskova. L'Ukrainienne Elina Svitolina est quatrième, devant l'Américaine Venus Williams et la Danoise Caroline Wozniacki. La Lettone Jelena Ostapenko conserve la septième place. Le premier changement est l'arrivée de Caroline Garcia à la huitième place. La Française s'est qualifiée in extremis pour les Masters. Sa compatriote Kristina Mladenovic (dixième) intègre le top-10 que quitte Svetlana Kuznetsova, onzième.