Eliane, la maman d’Elise Mertens, raconte le bonheur vécu par sa fille à l’autre bout du monde.

On ne dort pas beaucoup en ce moment à Hamont, commune limbourgeoise où vivent les parents d’Elise Mertens. C’est que les matches en Tasmanie ont lieu en pleine nuit. "Et ils durent parfois longtemps, comme Kiki Bertens", raconte Eliane, la maman d’Elise. "Pas toujours facile non plus de trouver le sommeil après des moments d’une telle tension."

Mais rien n’est évidemment plus fort que la joie qui inonde la petite famille en ce moment. "Nous savions qu’Elise était capable de beaucoup de choses mais ce qu’elle vit actuellement, c’est un rêve. Elle n’était partie à Auckland et à Hobart qu’avec l’intention de bien se préparer pour les qualifications de l’Open d’Australie. La première semaine a été difficile parce qu’elle avait eu quelques problèmes à l’estomac mais tout s’enchaîne très vite."

