Elise Mertens (WTA 14/N.15) a réalisé un match abouti jeudi au tournoi de tennis WTA de Cincinnati (dur/2.874.299 dollars), parvenant à se défaire de l'Américaine Sloane Stephens, 3e mondiale, lauréate de l'US Open 2017 et finaliste à Roland-Garros cette saison.

La Belge de 22 ans s'est imposée 7-6 (8), 6-2 en 1h41 de match et défiera, en quarts, la Tchèque Petra Kvitova (WTA 6/N.8). "C'est très agréable de pouvoir jouer de la sorte contre une joueuse comme Sloane, déjà lauréate d'un Grand Chelem. Cela me procure beaucoup de confiance", a déclaré Mertens à la WTA après sa victoire. "Je pense que j'ai joué un très bon match, sans faire trop de fautes. Elle ne vous donne pas de points gratuits, il faut les construire soi-même. Je suis plutôt contente de la manière dont j'ai joué."

En quarts de finale, la Belge, déjà lauréate de trois tournois cette saison (Hobart, Lugano et Rabat), affrontera Kvitova, sortie gagnante de son match contre la Française Kristina Mladenovic (WTA 57) en deux sets, 6-4, 6-2. "C'est une très bonne joueuse, gauchère qui plus est, et elle réalise une très bonne saison", a expliqué Mertens. Ce sera le premier duel entre Mertens et Kvitova, 28 ans, 25 titres en carrière dont deux à Wimbledon et déjà 5 cette saison.

A noter, l'élimination de l'Allemande Angelique Kerber (WTA 4), battue par l'Américaine Madison Keys (WTA 13) sur le score de