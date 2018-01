L’actuelle 37e joueuse mondiale est dans une forme resplendissante et tout le monde sur le circuit le sait. Lundi, Elise Mertens n’a fait qu’une bouchée (6-2,6-1) de la jeune qualifiée slovaque Viktoria Kuzmova, 125e mondiale, 19 ans et finaliste du dernier US Open junior.

Des résultats qui ne font que conférer à la jeune joueuse un important capital confiance.

(...)