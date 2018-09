Elise Mertens s'est séparée de son coache, l'Allemand Dieter Kindlmann, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. Dieter Kindlmann, 36 ans, avait rejoint l'entourage de la 15e joueuse mondiale après Wimbledon.

"Aller de l'avant signifie apprendre continuellement et apprendre comment mettre sur pied l'équipe parfaite", explique Elise Mertens. "Ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on ne soit pas à 100 % dans le bon. Merci Dieter pour ta passion et ton professionnalisme. Etape par étape, nous avançons vers notre objectif, le sommet. Dernière étape de la saison: l'Asie".

Ancien sparring-partner de Maria Sharapova et coach de Madison Keys, qu'il amena en finale à l'US Open l'an dernier, Dieter Kindlmann était le troisième coach d'Elise Mertens cette année, après Robbe Ceyssen et le Néerlandais Rick Vleeschouwers.

Durant sa collaboration avec l'Allemand, la numéro un belge a atteint le 4e tour de l'US Open et les quarts de finale à Montréal et Cincinnati. Cette année, Elise Mertens avait atteint les demi-finales de l'Open d'Australie et remporté les tournois de Hobart, Lugano et Rabat.