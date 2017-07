Elise Mertens (WTA 54) s'apprête à participer pour la première fois de sa jeune carrière à Wimbledon en simple.

Et pour son baptême, la Limbourgeoise, 21 ans, n'a pas été gâtée par le tirage au sort. Lundi, elle retrouvera en effet sur le court n°1 Venus Williams (WTA 11), quintuple lauréate du tournoi, qui l'a battue 6-3, 6-1, au troisième tour à Roland-Garros, et a été impliquée dans un accident mortel le 9 juin en Floride.

"Ce n'est pas un cadeau, mais à choisir, mieux vaut rencontrer Venus au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem plutôt qu'au troisième, comme à Roland Garros", a-t-elle confié à l'agence Belga. "À Paris, elle était déjà dans le rythme et cela avait été compliqué. Maintenant, j'ai pu voir comment elle joue globalement. Je sais donc à quoi m'attendre. Le rythme des échanges sera très élevé et je sais que je devrai mettre beaucoup de qualité dans mes frappes pour la déstabiliser. Je me réjouis d'affronter une légende de Wimbledon. Ce sera un beau défi."

Elise Mertens est en tout cas ravie d'être à Wimbledon, qu'elle avait découvert en juniores et où elle avait disputé le double l'an dernier avec An-Sophie Mestach. Les deux s'étaient d'ailleurs inclinées au deuxième tour contre les sœurs Williams.

"Wimbledon est l'un des plus beaux tournois du circuit. J'ai un petit faible pour la tradition qui y règne, le fait de jouer entièrement en blanc. Cela en fait un événement unique! Cela avait été une belle expérience l'an dernier avec An-Sophie. J'ai réussi à hausser mon niveau cette semaine à Eastbourne, après Rosmalen et Majorque. J'ai passé le premier tour et j'ai disputé un bon match contre Pavlyuchenvkova. Je n'aurai rien à perdre. Je devrai être agressive, jouer près de ma ligne de fond. Ce sera le premier match de Venus sur gazon. Il faudra essayer d'en profiter", conclut-elle.





Zanevska: "C'est Watson qui aura la pression"

Maryna Zanevska (WTA 119) s'apprête à vivre un grand moment dans sa carrière de joueuse de tennis. La Namuroise, d'origine ukrainienne, participera en effet à 23 ans pour la toute première fois à Wimbledon. Elle affrontera lundi, en dernier match sur le court n°2, la Britannique Heather Watson (WTA 102), 25 ans, bénéficiaire d'une invitation et qui reste sur une demi-finale au tournoi d'Eastbourne.

"C'est super", a confié Maryna Zanevska à la veille de son duel. "Je m'étais rendue à Londres pour jouer les qualifs, mais j'ai appris au dernier moment que je rentrais directement dans le tableau final. J'étais surprise, mais trop contente. J'ai bénéficié d'une semaine pour me préparer et je me réjouis d'en découdre. Wimbledon est un événement très particulier. On joue en blanc, sur gazon... Je me rappelle, quand j'étais juniore, de cette fameuse finale que Nadal avait remportée contre Federer à la tombée de la nuit (en 2008, ndlr). Nous étions tous rivés devant les écrans de télévision. Wimbledon, c'est l'histoire du tennis."

Il s'agit de la première confrontation entre Maryna Zanevska et Heather Watson, qui arrive en confiance au All England Club et pourra bénéficier du soutien de nombreux supporters britanniques. La tâche ne sera pas facile, mais elle n'est pas insurmontable.

"Je connais Watson, même si je ne l'ai pas vue jouer à Eastbourne. Je vais peut-être encore jeter un coup d'œil sur You Tube, pour avoir l'une ou l'autre info supplémentaire. De toute façon, comme le dit Philippe (Dehaes, son coach), je dois surtout me concentrer sur moi-même. Ce ne sera pas facile, mais je ne suis pas mécontente de ce tirage. Je vais pouvoir jouer sur un grand court et c'est elle qui aura la pression. Je sais que je peux bien jouer sur gazon, avec mes frappes à plat. Je vais tout faire pour gagner ce premier match en Grand Chelem", a ajouté Maryna Zanevska.





Dehaes: "Jouer Watson à Wimbledon, c'est fantastique pour Maryna"

Maryna Zanevska (WTA 119) disputera son tout premier Wimbledon lundi. Pour son baptême dans l'enceinte mythique du All England Club, la Namuroise, d'origine ukrainienne, 23 ans, rencontrera la Britannique Heather Watson (WTA 102), 25 ans, bénéficiaire d'une wild card, qui a atteint cette semaine les demi-finales au tournoi d'Eastbourne.

"Quand le tableau est sorti, la première chose que j'ai dite à Maryna est que le fait de jouer une Anglaise, en l'occurrence Watson, à Wimbledon, c'est fantastique", a confié Philippe Dehaes, son coach. "C'est un gros avantage. Watson reste sur un excellent tournoi à Eastbourne, mais elle aura une énorme pression sur les épaules. Cela peut avoir une influence, même si ce n'est pas cet élément qui permettra à Maryna de gagner le match. Maryna devra aussi gérer cette première expérience à Wimbledon. Elle a déjà joué plusieurs matches en Grand Chelem, mais elle n'en a encore jamais gagné".

Philippe Dehaes est toutefois persuadé que Maryna Zanevska peut franchir ce premier tour sur le gazon londonien. Le Lasnois connaît bien Heather Watson et il sait que sa protégée a les armes dans sa raquette pour la battre.

"Je l'ai encore vue à l'œuvre au tournoi de Cagnes-sur-Mer, il y a quelques semaines. C'était évidemment sur terre battue, mais c'est une joueuse qui ne frappe pas fort du tout. Elle bouge vraiment bien, elle est très compacte, ce qui est un atout sur gazon, mais elle n'a pas un coup qui fait mal. Maryna aura le temps de lui rentrer dans les plumes. Il faudra qu'elle soit très concentrée sur ce qu'elle sait faire de mieux sur le gazon. Cela veut dire frapper très fort, utiliser le slice, l'amortie et ne pas hésiter à monter au filet, car je trouve qu'elle a une bonne volée".