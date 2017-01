Et à ce petit jeu, c'est l'Américaine qui l'avait "emporté" puisque son abandon avait été prononcé en premier, alors que la kiné d'Elise Mertens avait également fait le déplacement. Mais Vickery a semble-t-il fait un très mauvais pari puisqu'elle s'est fait éliminer dès le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie, face à la Macédonienne Gjorcheska.Il faut dire que participer à un Grand Chelem est tentant. Perdre au premier tour de l'Australian Open (si on parvient à se qualifier), rapporte environ 35.000€. Pour gagner autant d'argent en poursuivant sa route à Hobart, Vickery aurait dû remporter le tournoi. Finalement, elle n'aura rien du tout puisqu'elle s'est inclinée dès son premier match de qualification, alors qu'il faut en remporter trois pour figurer dans le tableau final.Pendant ce temps, Elise Mertens a éliminé la première tête de série en quart de finale à Hobart et est déjà assurée de remporter 10.600€ et 110 points WTA, ce qui l'aidera à grimper dans le classement (elle approche désormais le top 100) et à décrocher plus facilement ses qualifications pour les grands tournois à l'avenir. Qui sait, ces points glanés la propulseront peut-être directement dans le tableau final d'un Grand Chelem au cours des prochains mois, pendant que Sachia Vickery continuera à lutter dans les qualifications…