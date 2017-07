L'Américaine Serena Williams, toujours N.4 au classement WTA, se prépare à la venue de son premier enfant, prévu pour l'automne prochain. Cependant, l'Américaine de 35 ans pourrait reconsidérer la date de son retour la compétition, initialement programmé pour janvier 2018.

Serena Williams, 23 titres en simple en Grand Chelem, a déclaré à la chaîne de télévision américaine E Entertainment que la date de son retour serait plus flexible que prévu. "Vous me connaissez, vous savez que j'ai souvent des objectifs un peu fous", a raconté Williams. "J'attends un bébé pour l'automne et je parle déjà d'un retour en janvier 2018. Cela paraît fou mais, sait-on jamais. Si ça se réalise, tant mieux, si non, ce n'est pas la fin du monde."

Williams a révélé que sa grossesse se déroulait paisiblement. "J'ai de la chance, tout se passe très bien. Parfois, je déambule chez moi et je me dis que j'aime vraiment être enceinte. Je ne pensais pas dire ça un jour mais je prends vraiment du plaisir."