Tennis Sander Gille et Joran Vliegen constituent l’avenir du double belge en Coupe Davis.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les forfaits de David Goffin et Steve Darcis ont donné de l’espoir à plusieurs joueurs belges qui rêvent d’être appelés dans la sélection de Coupe Davis qui sera dévoilée, ce mardi, par Johan Van Herck.

Sur un plan comptable, Ruben Bemelmans (ATP 113), Julien Cagnina (242), Arthur De Greef (249) et Christophe Heymans (267) pourraient légitimement revendiquer une place. Il n’en sera rien. Pour l’heure, seul Ruben Bemelmans est certain de sa sélection. Malgré son classement catastrophique, Joris De Loore peut se targuer de sa grande expérience du Saladier d’Argent. De Greef n’est pas sélectionnable et Heymans est un inconnu. Cagnina a été opéré de la main.

(...)