L'ancien champion de tennis, enfant de la balle, cultive la passion de tous les sports. Depuis sa retraite des courts en 2010, il est ainsi devenu pro en golf et s'est hissé parmi les meilleurs joueurs belges de padel. Il a même investi dans le développement et la promotion de cette discipline peu connue et qui espère conquérir les cœurs des nouveaux adeptes.

"Le tennis, c'est le plus dur !"

Il a arpenté les courts du circuit ATP durant une quinzaine d’années, de 1996 à 2010. Joueur atypique, à la fois très doué et un peu nonchalant, il n’a remporté aucun titre important, mais il a disputé deux finales (Valence et Rotterdam) et a fait preuve d’une belle régularité dans le Top 100, avec même une percée à la 38e place en mai 2006. Désormais, à 38 ans, Christophe Rochus ne sort plus qu’exceptionnellement sa raquette de la housse. "Je défends encore les couleurs du Panorama d’Overijse lors des championnats Interclubs. Je donne également cours aux jeunes du club. Mais, c’est vrai, j’ai un peu décroché. Après ma carrière, j’ai coaché l’un ou l’autre joueur du haut niveau. Mais, pour l’heure, ce n’est pas trop mon truc. Je n’ai plus envie de reparcourir le monde. Je me contente de conseiller mes propres enfants qui adorent ce sport !"

Le tennis a piloté sa vie depuis tout gosse. "J’ai encore en tête les parties avec mon frère Olivier sur la terrasse de la maison familiale. On avait bricolé un terrain. C’était magique. Lorsque j’ai fait mes débuts sur le circuit pro en 1996, c’est un rêve qui devenait réalité…"

Au fil du temps, l’enthousiasme est quelque peu retombé et son regard est devenu plus critique. "L’ambiance sur le circuit est très individualiste. C’est le domaine du chacun pour soi. Je vous mentirais en disant que je m’y suis fait beaucoup de véritables amis…"

Dans son album aux souvenirs, il garde néanmoins quelques grands moments. Son huitième de finale face à Kafelnikov à l’Open d’Australie 2000, son deuxième tour face à Rafter à l’US Open 2001. Et puis, bien sûr, les matches de Coupe Davis. "L’ambiance de cette compétition est unique. J’adorais défendre les couleurs de mon pays ! L’idée d’un jour devenir capitaine m’inspire. Mais la diplomatie n’est pas ma première qualité. Je n’ai pas trop le profil du politiquement correct qui s’apparente à ce job..."

Avec le recul, il se dit qu’il aurait pu poursuivre un peu plus longtemps sa carrière. "J’ai arrêté à 31 ans. J’étais un peu usé. Je voulais passer à autre chose, privilégier la famille. Vu que je me suis ensuite séparé de ma femme, c’était peut-être une erreur. Mais c’est ainsi…"

Aujourd’hui, il suit d’un œil distrait mais avisé l’actualité sur les courts. "Mais je prends toujours du plaisir à regarder les grands matches et les grands joueurs, comme Federer et Nadal à Melbourne. Quelle classe ! Je ne me lasse pas de les voir jouer. Ce sont des génies. On n’est pas sur la même planète. C’est comme quand je vois Rory McIlroy ou Tiger Woods jouer au golf. C’est une autre dimension..."

Il est également fan de David Goffin. "Ce qu’il fait est remarquable. Et je suis persuadé qu’il peut encore franchir quelques paliers. C’est juste une question de patience..."

À ses yeux, en tout cas, le tennis est un sport extrêmement dur. Peut-être même le plus dur de ceux qu’il a pratiqués. "Tout est réuni. La technique, le physique, le mental. Il faut être costaud dans tout."





"Le golf, c’est mon préféré"

Il participe régulièrement à des tournois professionnels.

Il a découvert les joies du swing à l’âge de 16 ans lors d’un séjour dans le sud de la France avec ses parents et son frère Olivier. "J’ai tout de suite mordu et j’ai vite progressé grâce à mon sens de la balle. Un vrai coup de foudre..."

