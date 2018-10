Doux euphémisme que d’affirmer que la Lotto Arena sourit à l’Argentin Schwartzman qui s’offre une troisième demi-finale consécutive.

Face à l’appliqué Gilles Simon, le 17e joueur mondial a imposé sa prise de balle précoce et sa vélocité, sans oublier des trajectoires surprenantes. Tous ces ingrédients ont fait vaciller le Français, dont le jeu à plat associé à sa maîtrise tactique n’ont pas fait le poids face au punch du petit cador de Buenos Aires. "Je joue vraiment bien, sans doute mon meilleur tennis !", n’hésitait pas à arguer Schwartzman à la sortie du court. Bien que les jeux se soient révélés pour la plupart accrochés, la 2e tête de série de l’épreuve a pris le dessus dans les moments clés, grâce à une qualité de retour remarquable combinée à une première balle de service fébrile dans le chef de Simon.

S’il a déjà remporté deux tournois sur le circuit ATP (à Istanbul et Rio), ces succès se sont exclusivement dessinés sur terre battue. Mais le format de poche (1,7 m) est bien aussi capable de briller sur surface plus rapide, Anvers en sait quelque chose. Finaliste en 2016 et 2017, il s’est, à chaque fois, fait barrer la route vers le titre par un représentant tricolore (Gasquet et ensuite Tsonga). Sans oublier que l’an dernier, il avait atteint les quarts à l’US Open, vaincu par Carreno-Busta. Et cette saison, il s’est même offert le phénomène Edmund au premier tour du Masters du Canada. Avant de remettre ça face à l’Anglais en finale sur le sol belge ?