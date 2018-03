Un commentaire de Miguel Tasso.

Décidément, il y a de la zizanie dans nos équipes nationales de tennis. On se souvient que, il y a peu, Kimmer Coppejans et Arthur De Greef avaient refusé leur sélection en Coupe Davis, le premier pour privilégier sa carrière individuelle, le second pour contester le non-respect de certaines promesses.

(...)