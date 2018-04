La Belgique a pris le premier point de sa rencontre face à l'Italie et a fait un pas vers son maintien au sein du Groupe mondial de la Fed Cup de tennis. Samedi sur la terre battue de Gênes, Elise Mertens (WTA 17) a assumé son statut de N.1 belge en dominant Jasmine Paolini (WTA 145) 6-1, 7-5 après 1 heure et 35 minutes de jeu.

Mertens mettait d'emblée la pression puisqu'elle commençait par un jeu blanc sur le service de son adversaire. Paolini n'avait aucune chance sur le service de la Belge et devait à s'accrocher pour sauver sa mise en jeu. Au premier set, bouclé en 35 minutes, elle n'y parvenait toutefois qu'une seule fois.

Dans la deuxième manche, Mertens ne servait plus aussi bien et perdait trois fois sa mise en jeu, ne sauvant la mise que grâce à des retours agressifs. C'est ce qui lui permettait d'encore revenir à 5-5 alors que son adversaire servait pour le gain du set et menait 40-0. Finalement, elle s'imposait 7-5 sur sa troisième balle de match.

Le deuxième simple opposera dans la foulée Sara Errani (WTA 91) à Alison Van Uytvanck (WTA 50). En cas de victoire, la bande à Ivo Van Aken, capitaine ad interim après le départ de Dominique Monami, n'aurait besoin que d'un succès dimanche pour assurer son maintien dans le groupe mondial.

Dimanche à 12 heures, Elise Mertens rencontrera Sara Errani. Jasmine Paolini sera ensuite opposée à Alison Van Uytvanck. Restera à disputer le match de double entre Deborah Chiesa-Jessica Pieri et Kirsten Flipkens-Elise Mertens.