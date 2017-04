Découvrez les résultats de Fed Cup.

Faisant fi de la polémique suscitée ce week-end par les injures de son capitaine Ilie Nastase, l'équipe de Roumanie de Fed Cup l'a emporté contre la Grande-Bretagne 3-1, grâce à la victoire d'Irina-Camelia Begu contre Heather Watson, 6-4, 7-5, dimanche.

Les dérapages de Nastase lui ont valu d'être exclu du court et de perdre son accréditation pour le reste des matches de cette rencontre du groupe II de Fed Cup.

L'ITF a décidé samedi matin d'ouvrir une enquête après cette séquence, d'autant plus que Nastase a ignoré l'exclusion qui lui avait été signalée, et a été vu dans le salon VIP.

Après avoir fait des remarques déplacées sur l'enfant attendu par Serena Williams, l'ancien vainqueur de Roland-Garros en 1973, aujourd'hui âgé de 70 ans, avait copieusement insulté une journaliste, un arbitre, la capitaine britannique Anne Keothavong et la joueuse Johanna Konta.

L'Anglaise a battu la Roumaine Sorana Cirstea samedi, 6-2, 6-3, et a éclaté en larmes pendant la rencontre, à cause d'insultes qui lui avaient été adressées par des spectateurs, selon la BBC.

Cela a agacé son adversaire, qui a accusé Konta d'en avoir rajouté. "Pourquoi Konta s'est mise à pleurer et a déclaré se sentir menacée à 3-1 ? On m'a insultée bien plus gravement partout dans le monde", a déclaré Cirstea en conférence de presse samedi.

L'Anglaise lui a répondu dimanche. "Sorana n'était pas à ma place, ce n'est pas elle qui a été insultée. Aucune insulte ne devrait être tolérée, et quand c'est à quelques mètres de vous, et qu'on vous crie dessus, cela influe sur le match", s'est-elle défendue à la BBC.

La Roumanie a fini par l'emporter grâce à cette victoire d'Irina-Camelia Begu dimanche. Simona Halep avait donné l'avantage aux Roumaines plus tôt dans la journée en battant Johanna Konta 6-1, 6-3.





Le Belarus premier finaliste

Le Belarus s'est assuré le premier ticket pour la finale du Groupe Mondial de la Fed Cup. Le Belarus mène 3-1 contre la Suisse et ne peut plus être rejoint. Aryna Sabalenka (WTA 125) a offert le point de la victoire en battant Viktorija Golubic (WTA 54) 6-3, 2-6, 6-4, dimanche à Minsk.

Samedi, Aliaksandra Sasnovich (WTA 96) avait ouvert les débats par une victoire (6-3, 5-7 et 7-5) contre Viktorija Golubic (WTA 54). Lors du deuxième simple, la Suisse était revenue à égalité grâce au succès (6-4 et 7-5) de Timea Bacsinszky (WTA 22) sur Sabalenka (WTA 125).

Dimanche, Sasnovich a créé la surprise en battant Bacsinszky 6-2 et 7-6 (7/2). Sabalenka a parachevé le travail contre Golubic, 6-3, 2-6 et 6-4.

En finale, le Belarus défiera le vainqueur de l'autre demi-finale, jouée en Floride entre les Etats-Unis et la République tchèque, tenante du titre. Les deux équipes sont à égalité (1-1) après la première journée.

Le Belarus disputera la première finale de Fed Cup de son histoire.