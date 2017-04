La Belgique retrouve le Groupe mondial I de Fed Cup en s'imposant 2-3 face à la Russie en barrages pour la montée, dimanche à Moscou.

Elise Mertens et An-Sophie Mestach ont apporté le point de la victoire à la Belgiqu en battant Daria Kasatkina et Elena Vesnina 6-1, 7-6 (7/2) en 1h24 dans le double, 5e et dernier match disputé sur la terre battue indoor de la Small Sports Arena "Luzhniki" de Moscou.

Les deux équipes étaient à égalité une victoire partout après la première journée samedi. Elena Vesnina (WTA 15) avait offert le premier point à la Russie en battant Alison Van Uytvanck (WTA 132) 6-3, 6-4. Elise Mertens (WTA 66) avait ensuite dominé Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) 6-4, 6-0 pour remettre les deux équipes à égalité.

Dimanche, Mertens s'offrait le scalp d'une seconde joueuse du top 20 en battant Vesnina 6-4, 1-6, 6-2. Les Russes égalisaient à 2-2, Daria Kasatkina (WTA 29) battant Maryna Zanevska (WTA 114) 5-7, 6-1, 6-0 dans le 4e simple. Maryna Zanevska remplaçait Alison Van Uytvanck, blessée.

La décision devait donc tomber à l'issue du double. Côté belge, Dominique Monami alignait An-Sophie Mestach, la seule à n'avoir pas encore joué du week-end, et Elise Mertens. La numéro un belge retrouvait de l'autre côté du filet Elena Vesnina, associée à Daria Kasatkina qui jouait un second match d'affilée.

Les Belges l'emportaient dans le tie break du 3e set pour forcer les portes du Groupe mondial I, qu'elles avaient quitté en 2012.

La Belgique évoluait en outre depuis 2014 en zone européenne, remontant dans le groupe mondial II l'an dernier grâce à une victoire en Serbie (2-3) le 17 avril 2016.

L'équipe belge, privée de Yanina Wickmayer (WTA 73) et Kirsten Flipkens (WTA 93) ce week-end, a gagné le droit de disputer le barrage pour la promotion au sein du Groupe mondial I en s'imposant 1-3 en Roumanie en février au 1er tour du Groupe mondial II. La Russie avait pour sa part battu Taiwan 4-1.