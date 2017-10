Roger Federer a battu facilement l’Américain Frances Tiafoe lors de son entrée en lice 6-1, 6-3.

Détenteur de 7 titres dans son fief, le Bâlois affrontera au prochain tour le Français Benoît Paire. Fedex a insisté sur l’importance de Bâle et de Londres ce qui laisse penser qu’il a prévu de faire l’impasse sur le Masters 1000 de Paris Bercy. "On verra comment je me sens après cette semaine à Bâle. J’aime jouer à Paris, mais c’est compliqué avec ce calendrier. On ne peut pas toujours tout avoir. Ma priorité, c’est Bâle."

Un tel forfait (qui n’est pas encore confirmé) ferait les affaires de Rafael Nadal qui serait en voie libre pour garder sa place de n° 1 mondial en fin d’année. "Je ne me focalise pas sur cette place. Rafa est vraiment en position idéale. La priorité, c’est de bien jouer ici et à Londres. Même si je gagne ces deux tournois, il y a peu de chances que je dépasse Rafa."