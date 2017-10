Le 38e duel de l'histoire entre le Suisse Roger Federer (ATP 2) et l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 1) en finale de l'ATP-Masters 1000 de Shanghaï a tourné court.

Federer s'est imposé 6-4 et 6-3 en 1h12. Breakant Nadal dès le premier jeu, le Bâlois a conservé l'avantage pour conclure la première manche 6-4. L'Espagnol qui n'a jamais eu la moindre balle de break en sa faveur a cédé à deux reprises sa mise en jeu dans la seconde manche à 2-2 et 5-3.

Federer a signé à 36 ans sa 15e victoire face à son plus grand rival qui compte 23 victoires dans leurs duels. Federer a remporté les cinq derniers duels dont les quatre joués en 2017.

Federer décroche son 2e succès à Shanghaï après 2014. Il porte à 94 le nombre de ses victoires sur le circuit ATP où il égale le Tchécoslovaque puis Américain Ivan Lendl. Seul Jimmy Connors, 108 titres, a fait mieux que Federer dans l'histoire. Le Suisse, qui jouait sa 143e finale et la 7e de l'année, compte 6 titres en 2017 après l'Australian Open, Indian Wells, Miami, Halle et Wimbledon.

Le Bâlois a décroché son 27e titre dans les Masters 1000, les plus importants tournois du circuit après ceux du Grand Chelem. Nadal et Novak Djokovic détiennent le record avec 30 victoires. Federer a le record de victoires en Grand Chelem avec 19 victoires dont deux cette année (Australian Open et Wimbledon).

Nadal, 31 ans, a vu sa série de 16 matchs victorieux entamée à l'US Open prendre fin. Il concède aussi sa 2e défaite en finale dans la mégalopole chinoise après celle de 2009. Le Majorquin, qui compte 6 titres en 2017 disputait sa 10e finale de l'année. Il reste toujours à 75 titres au terme de sa 111e finale.

Nadal et Federer sont en lutte pour la place de N.1 mondial de l'année.Le Suisse signe une cinquième victoire de suite depuis novembre 2015, la quatrième cette année, devant l'Espagnol qui avait remporté seize matches consécutifs, titres à l'US Open et à Pékin inclus, avant de s'incliner dans le stade Qi Zhong.