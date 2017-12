La longue liste des joueurs de tennis du top blessés, qui comprend notamment Novak Djokovic, Andy Murray et Rafael Nadal, a attiré l'attention de Roger Federer.

Le Suisse, qui a débuté sa saison par une victoire 6-4, 6-3 sur le Japonais Yuichi Sugita samedi à la Hopman Cup, n'est pas sûr que ses rivaux seront tous rétablis pour le coup d'envoi de l'Open d'Australie le 15 janvier. "J'espère qu'ils reviendront tous, mais il est probable que deux des cinq ou six blessés ne pourront pas être présents. Il semble que trop de joueurs combattent quelque chose", a déclaré Federer.

"Ils ont arrêté car ils ne sont pas prêts ou peut-être car ils ont besoin de deux semaines de plus. Nous ne le saurons que dans une dizaine de jours", pense Federer, qui avait manqué la deuxième partie de la saison 2016 en raison d'une blessure au genou. Depuis, il a su revenir au plus haut niveau, gagnant l'Open d'Australie et Wimbledon en 2017.

"A mon âge, je dois me concentrer sur mon jeu, mon corps et mes problèmes. Gagner sept matches en cinq sets n'est pas simple, gagner l'Open d'Australie ne vient pas de soi."

Hormis celle de 2016, le Suisse a été épargné par les blessures durant sa longue carrière. "Je crois beaucoup aux pauses et aux vacances, il faut laisser l'inflammation guérir et te donner du temps. La longévité a toujours été une grande partie de mon jeu. Quand je suis devenu le N.1 pour la première fois à Melbourne, en 2004, je savais que si je voulais jouer longtemps, je devais le faire de cette façon."





Rodger débute par une victoire à la Hopman Cup

La Suisse a remporté son premier match en Hopman Cup en battant le Japon 3-0 samedi à Perth, en Australie.

Pour son premier match de la saison, Roger Federer (ATP 2) a d'abord battu le Japonais Yuichi Sugita (ATP 69) 6-4, 6-3. Belinda Bencic (WTA 74) s'est ensuite imposée 7-5, 6-3 face à Naomi Osaka (WTA 68).

La paire suisse a ensuite gagné le double 2-4, 4-1, 4-3.

Plus tôt dans la journée, les Etats-Unis avaient battu la Russie 2-1 dans le premier match du groupe B.

Les rencontres du groupe A, celui de la Belgique, débuteront dimanche (03h00 HB) avec Australie - Canada. Les couleurs australiennes sont défendues par Thanasi Kokkinakis (ATP 209) et Daria Gavrilova (WTA 25), celles du Canada par Vasek Pospisil (ATP 108) et Eugenie Bouchard (WTA 83).

La Belgique, avec David Goffin (ATP 7) et Elise Mertens (WTA 36) entrera en lice lundi (10h30 HB) face à l'Allemagne, représentée par Alexander Zverev (ATP 4) et Angelique Kerber (WTA 21).

Les Belges affronteront ensuite l'Australie mercredi et le Canada vendredi.