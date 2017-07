Malgré un début de match tendu où les deux joueurs sont parvenus à mettre la pression sur le service de l'un et de l'autre, c'est finalement Roger Federer qui a pris le meilleur sur le géant Croate. D'une précision chirurgicale, le Suisse entame de la meilleure des manières sa finale. Il n'est plus qu'à deux petits sets d'un huitième succès sur le gazon de Wimbledon, et d'un 19e succès dans un tournoi du Grand Chelem.